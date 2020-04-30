汽車零件巨頭：今年全球汽車產量將萎縮逾20%
全球最大汽車零件供應商、德國大廠博世（Robert Bosch）29日預測，今年全球汽車產量將萎縮超過20%，原因是受新冠肺炎疫情衝擊下，世界各地的工廠生產線被迫停擺，消費需求也大減。
博世財務長阿森科施巴默（Stefan Asenkerschbaumer）在聲明中表示：「我們正為全球經濟大衰退做好準備，這將對公司2020年的業績產生重大影響」，「鑑於太多事情無法估量，我們無力對集團全年的表現做出合理的預測。我們將盡最大努力，至少取得一個平衡的結果。」
為削減成本，博世已規劃出投資時間表、縮短半數德國員工工時，以及實施減薪，經理級人員與高級主管在4到5月期間都將減薪兩成。
博世表示：「即使在中國大陸的生產線已開始增速，位在歐洲的工廠也準備重啟，我們必須未雨綢繆，以因應整個2020年的經濟大衰退。」
在疫情爆發前，該公司在1月曾警告，全球的汽車產量可能已達到高峰，當時發布的初步全年財報中，顯示亞洲需求疲軟。
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