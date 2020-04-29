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大陸、澳洲因疫情互槓 關係恐受衝擊

聯合報 / 國際組／綜合報導
澳洲總理莫里森表示，他提議對新冠病毒疫情發展與傳播進行調查，不是要將矛頭對準大陸。 （歐新社）
澳洲總理莫里森表示，他提議對新冠病毒疫情發展與傳播進行調查，不是要將矛頭對準大陸。 （歐新社）

澳洲政府近日多次呼籲針對新冠肺炎疫情爆發展開國際調查，澳洲外交部長等官員表明調查將針對中國大陸和世界衛生組織，中方則威脅杯葛澳洲產品，雙方爭端愈演愈烈，恐衝擊兩國外交和經濟關係。

路透報導，澳洲總理莫里森說，他提議對新冠病毒疫情發展與傳播進行調查，不是要將矛頭對準大陸，而是這波疫情奪走廿多萬條人命，導致全球經濟大多停擺，因此有必要啟動調查。

莫里森說：「全世界都希望能對這一切進行獨立評估，似乎是完全合理且明智的主張，好讓我們能從經驗中學習，避免噩夢重演。」

雖然莫里森表示調查並非針對大陸，但澳洲外長潘恩過去幾天不只一次表示，需要一套獨立機制檢視疫情如何爆發，並希望大陸解釋清楚疫情如何開始、如何處理、有沒有充分公開資訊，還有世界衛生組織的角色。潘恩還主張調查不應該交由世衛執行，免得「球員兼裁判」。

這番談話引發大陸駐澳洲大使成競業本周表示，大陸民眾可能因此抵制澳洲紅酒和牛肉，家長也可能不送子女到澳洲留學。

澳洲外交部隨後回應，反對中方的「經濟脅迫」，並致電成競業表達關切。大陸大使館接著發表聲明，詳細說明雙方通話時討論的內容，促使澳洲外交部再次發聲譴責。

大陸大使館廿九日在網站反擊說，此次通話細節「顯然是某些澳洲官員率先洩漏」，中方必須澄清真相。大使館發言人說：「中國大使館不耍花槍，這不是我們的傳統，但他人若這麼做，我們就得回敬。」

大陸國營媒體也猛轟莫里森，華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘在「環球時報」撰文說，澳洲正「帶頭」展開「誣陷和歸罪中國的惡意行動」。

環時總編胡錫進則在大陸社群媒體上說，澳洲老是在製造麻煩，「這有點像是有塊口香糖黏在中國的鞋底，有時你得找一塊石頭把它弄掉」。

澳洲 大使館 疫情

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