德國：今年經濟最慘可能陷入二戰以來最嚴重衰退
德國政府29日預期，隨著全歐洲企業與家庭的信心遭新冠肺炎重創，將使德國經濟陷入二戰以來最嚴重的衰退。
德國經濟部預估，2020年國內生產毛額（GDP）將萎縮6.3%，縮減幅度更甚十年前的金融海嘯，並預估本次衰退到谷底時可能至少是1950年以來最糟，時間點則會落在第2季，之後經濟有望緩步復甦，預估明年經濟成長率升抵5.2%。
德國經濟部長阿特麥爾說，政府為減緩抗疫封鎖措施的衝擊，祭出規模超過1兆歐元（1.1兆美元）的「空前」措施，將有助於盡可能緩解新冠肺炎造成的經濟傷害。
同日公布的數據顯示，歐元區4月經濟景氣指數降至67，遠低於3月的94.2，僅略高於2009年金融海嘯低點的65.5，原因是企業擔心需求消失、就業市場的預期已下滑，加上消費者擔憂工作不保，不大可能花大錢購物。
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