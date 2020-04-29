南韓京畿道一物流倉庫工地大火 至少38工人死亡

歐盟宣稱紓困將達上兆歐元的規模，是補貼還是貸款？各國沒共識。德國、瑞典比較傾向貸款，而經濟受創較重的法國、義大利和西班牙則希望補貼。牛津大學經濟學家塔拉韋拉認為，宣稱的上兆紓困不太可能全由歐盟預算支出

2020-04-29 17:45