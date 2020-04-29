聽新聞
test
0:00 / 0:00
南韓京畿道一物流倉庫工地大火 至少38工人死亡
南韓京畿道利川市一處物流倉庫工地29日下午發生大火，至少造成38名工人死亡，10人受傷，其中一人重傷。當局出動逾150名消防員和70多輛消防車救火，據稱起火原因可能是使用隔熱材料聚胺酯不慎引發爆炸。
韓聯社報導，火災地點位於首爾南部約80公里處的利川市，是一棟地下兩層、地上四層的建築，29日下午約1時32分發生大火。火勢約五小時後撲滅，消防人員晚間仍在搜索火場，火災時有九家公司共78人在現場作業，其中多人仍失聯，死亡人數可能將大幅增加。
火災原因尚待調查，消防單位推測起火點在地下室，且可能發生不明爆炸，火勢快速蔓延，工人來不及逃生，以致死傷慘重。相關人士表示，現場使用火焰進行銲接作業。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言