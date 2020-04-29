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東奧再延期？ 日本、奧會不同調

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

疫情如果未見趨緩，會直接取消奧運。」針對近期沸騰的東京奧運是否有可能再延期，日本與國際奧會罕見不同調，國際奧委會發出聲明回應，「會確保東京奧運如期舉行。」日本奧運組織會會長森喜朗則明確表示，「疫情如果未見趨緩，會直接取消奧運。」

疫苗是舉辦關鍵

根據《BBC》報導，東京奧運因新冠肺炎肆虐全球而延後1年舉辦，在疫情未見趨緩的情況下，國際奧會回應奧運是否會再次延期的質疑，發出聲明表示：「日本將會確保奧運如期進行。」

然而日本奧組會主席森喜朗在日前受《日刊運動》訪問卻持不同意見，並表示如果疫情未見趨緩，將會直接取消奧運。被問到東京奧運是否有可能再進一步延期時，他斬釘截鐵地回答：「絕對不會。」假如賽事取消成真，將成為史上第一次未因戰爭即取消的奧運。

日本醫療協會會長吉竹裕表示，即便日本國內疫情趨緩，但在新冠肺炎疫苗問世前，世界各國將難以派出選手參賽，他說：「我並不是說奧運不該舉行，但在那樣的情況下，舉行的困難度會很高。」各界專家對已延期一次的東奧是否能舉行，普遍持悲觀態度。

得視世界疫情

據《每日郵報》報導，神戶大學流行病學教授岩田健太郎表示：「東京奧運若要舉行，條件是日本及全世界都能控制疫情，但我認為那很難做到。」

取消奧運將會使日本承受巨大的經濟衝擊，在第1次奧運順延後，日本已付出27億美元的損失。森喜朗補充說，為節省成本，東京奧運及之後進行的帕運將會共用同一場開幕及閉幕式。東京奧委會總裁武藤敏郎也承認，已為東京奧運投保鉅額保險，「但是否納入取消考量還得再觀察。」

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東京奧運 日本 疫情

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