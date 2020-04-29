抗疫不忘環保 梅克爾重申「歐盟綠色協議」

(德國之聲中文網)德國總理梅克爾周三(4月28日)在「第十一屆彼得斯堡氣候對話」所召開的視頻會議上說，盡管世界各國都面臨到疫情對經濟的沖擊，仍然必須「密切關注氣候保護問題」。

她舉例，德國的金融市場需要有一些廉價的資本，提供注重生態保護的投資者使用。她也認為在疫情過去以後的經濟重建計劃當中，應該將環境保護納入考慮，例如投資一些更面向未來的產品，或是使用再生能源。

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)同意梅克爾的提議，認為疫情曝露了社會與經濟的脆弱性，而「現在我們獲得了這個寶貴的、短暫的機會，讓我們把世界重建得更好。」

梅克爾也重申了她對歐盟「歐盟綠色協議」的支持。該協議致力於在2030年前將歐盟整體的碳排放量降低到1990年水平的50%以下。目前會員國之間同意減少40%的碳排放量。

梅克爾說德國將會繼續逐步汰換掉燃煤的發電廠，並且持續投資永續能源。她也支持藉由對二氧化碳定價的方式來降低碳排放。

過去十年，德國的全年平均氣溫創下了有記錄以來的最高溫。

關於彼得斯堡氣候對話

在2009年哥本哈根氣候談判失敗後，梅克爾於2010年發起「彼得斯堡氣候對話」，旨在讓各國部長們有一個「建設性對話與密切交流氣候行動的平台」。

這個對話通常為期兩天，與會者包括來自30個國家的外交部長、非營利組織代表、私人部門代表等。

在疫情期間，由於各國實施旅行管制措施，會議改以直播方式舉辦講座和研討會。

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