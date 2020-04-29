那些年，神隱的朝鮮領袖

（德國之聲中文網）金正恩病危的消息傳得沸沸揚揚，他本人一直沒有公開露面打破傳聞。

這位朝鮮第三代領導人是否還健在，目前還無法確定。但回溯歷史，神隱並不是金正恩的專利，金氏王朝多名領導人都曾經失去蹤影，傳出各種謠言。

金日成

1986年11月16日，韓國第一大報《朝鮮日報》刊登了駐東京特派記者的短篇報道，指日本傳出金日成被殺的消息。翌日，韓國軍方發言人宣稱，朝鮮在邊境用擴音器宣布「金日成遭到槍殺」。這則新聞震撼韓國，民眾陷入狂喜與恐慌。

11月17日，《朝鮮日報》打破禮拜一不出報的慣例，號外報道金日成在外出列車的槍戰中身亡。

11月18日，該報再以「金日成中槍身亡」為頭條，用7頁篇幅描述了金日成被殺的來龍去脈。其他報章也寫了同類報導，引起熱烈討論。

但消息很快不攻自破，當天朝鮮官媒報導金日成在平壤迎接來訪的蒙古代表團，金日成精神奕奕與蒙古領導人巴特蒙赫握手。此後金氏還活了8年，及至1994年7月8日因心髒病去世，終年82歲。

《朝鮮日報》從未就當年的報導發表更正，直到該報上月在慶祝創刊100周年之際，正式就事件道歉。

該報還為2013年的一篇報導致歉，該報道指朝鮮歌手丶執政黨高級成員玄松月被處決。玄松月於2014年5月公開露面，她被視為朝鮮最有權勢的女性之一，曾陪同金正恩出席數次國際峰會。

金正日

2004年4月22日，中朝邊境的龍川火車站發生爆炸，外界傳出金正日從北京回國途中遭暗殺。韓國媒體報導，當時2輛載有易燃物的列車相撞，造成數千人死傷，但未證實與該領導人的行程有關。

龍川大爆炸之後，朝鮮官方公開金正日5月3日視察軍隊的照片，打破他被炸死的傳言。

2008年8月，金正日中風接受腦部手術，缺席朝鮮60周年國慶閱兵。有傳他已陷入某種程度的癱瘓並偶有抽筋，日本早稻田大學教授重村智計更出書，指他早於2003年秋天死於糖尿病，之後都是由替身代他出席公開場合。

此後金正日的死訊頻頻傳出，2009年韓國金融監管機構調查有關傳聞是否有人蓄意散布，以操控股市。

2011年12月19日，朝鮮官媒中央電視台正午宣布金正日逝世，終年69歲，稱他是在12月17日坐火車前往北部視察途中，因心肌梗塞引發休克，搶救後不治。

直到朝鮮官方公布死訊前，外界都未能掌握金正日的死亡情報。

金慶喜

金慶喜（或譯作金敬姬）是金正日的妹妹丶金正恩的姑姑，曾任勞動黨秘書。其丈夫張成澤曾是朝鮮第二號人物，有「北韓攝政王」之稱。

2013年12月8日，張成澤在中央政治局會議被金正恩點名有「反黨反革命行為」，當場被拖走。他其後承認圖謀發動政變遭處決，外界盛傳是被「犬決」。

朝鮮官媒朝中社當時稱張成澤「連狗都不如的人間渣滓丶千古的逆賊」。韓聯社2014年1月則指張成澤的親屬大多也遭處決。

此後，金慶喜一直未有露面。美國有線電視新聞網（CNN）2015年5月引述一名脫北者稱，金正恩已下令毒死她。

不過，2020年1月26日，朝中社公布了一張照片，金正恩與李雪主在平壤三池淵劇院觀看賀年音樂表演，金慶喜就坐在李雪主旁邊，是她6年來首次出席公開活動，粉碎被殺傳聞。

金正恩

2014年9到10月間，金正恩銷聲匿跡超過一個月，缺席最高人民會議丶金正日就任勞動黨總書記17周年的中央報告大會丶勞動黨創建69周年紀念日等活動，引起廣泛揣測，有些說法指北韓政變，甚至金正恩腦死。

直至近6周後，他撐著拐杖現身打破傳言。韓國情報機構稱，他在此期間進行腳踝關節手術，移除囊腫。

2020年4月15日，金正恩缺席太陽節活動，是他自2011年上台以來首次缺席，再次引起猜測。

由脫北者組成的南韓線上媒體《每日朝鮮》（Daily NK）率先披露金正恩在4月12日接受心血管手術，正在療養別墅休養。其後美國有線新聞網絡（CNN）引述消息指，金正恩病危。日本傳媒甚至報導，金正恩手術失敗，已成植物人。

韓國官方多次反駁有關消息，指朝鮮沒有異動，金正恩只是去了躲避新冠肺炎疫情，甚至有衛星圖片拍到他在元山別墅騎馬玩水。美國官員大致認同有關說法。

然而奇怪的是，金氏病危的消息鬧得沸沸騰騰，朝鮮當局卻一直沒有公開他的照片辟謠。當地傳媒曾報導金正恩向元山市建設旅游設施的工人致謝，但沒有附上照片。

韓國官員指金正恩仍在世，但有專家認為即使他露面辟謠，考慮到其體重丶吸煙習慣和家族病史，這位金氏第三代領導人的健康狀況將持續受到關注。

【 本文章由德國之聲授權提供】