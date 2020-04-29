歐盟上兆紓困有譜？ 補貼或貸款難定

歐盟宣稱紓困將達上兆歐元的規模，是補貼還是貸款？各國沒共識。德國、瑞典比較傾向貸款，而經濟受創較重的法國、義大利和西班牙則希望補貼。牛津大學經濟學家塔拉韋拉認為，宣稱的上兆紓困不太可能全由歐盟預算支出，部分必須出自借款和私人企業，他懷疑企業的投資意願不多。

上兆歐元太過樂觀？

根據《德國之聲》報導，上個月歐洲央行宣布將實施7,500 億歐元的「大流行病緊急資產收購計畫」，但央行總裁拉加德卻表示，他們不考慮購買義大利等國的垃圾債券，立即引發義大利債券市場的恐慌。或許是為了穩定民心，歐盟執委會主席馮德萊恩上周透露，歐盟的紓困將以「兆」為計，而非「億」的規模而已。

歐盟的紓困真的有可能達上兆歐元嗎？牛津大學經濟研究院經濟學家塔拉韋拉認為，歐盟執委會可能向銀行借3,000億歐元，利用槓桿操作加上私人企業的投資達到2兆歐元的紓困規模，而非全由歐盟預算支出。塔拉韋拉指出，若是如此，歐盟不免太過樂觀，他懷疑私人企業能夠投資多少。

補貼、貸款無共識

即使紓困全部都編在2021至2017年的「複年度財務架構」（歐盟預算），接下來的問題為紓困究竟是「補貼」還是「貸款」的形式？《衛報》報導，在上週歐盟各國領袖的視訊高峰會中，德國、瑞典和尼德蘭（荷蘭）比較傾向貸款，而經濟受創較重的法國、義大利和西班牙則希望補貼。

西班牙提出1.5兆歐元作為「永久債券」（沒有到期日的債券）。德國總理梅克爾則承諾，德國將貢獻更多部分在歐盟預算中，但希望是補貼的形式。塔拉韋拉指出，因不少國家在疫情之前即負債累累，如義大利的債務已超過130%的GDP，貸款只是加重債務問題。

一位不具名的歐盟官員坦言，各國都必須受到國內輿論的壓力，使討論陷入僵局。歐盟執委會預計在5月中提出更具體的方案。

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