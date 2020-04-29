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影／北韓人恐慌囤貨？影片揭平壤生活一如往常

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
北韓領導人金正恩罕見缺席太陽節後多日未現身，被外媒指手術失敗命在旦夕，引發流言滿天飛。美聯社在平壤街頭實地拍攝，則發現民眾生活一如往常，未有出現騷動。共同社／路透
北韓領導人金正恩罕見缺席太陽節後多日未現身，被外媒指手術失敗命在旦夕，引發流言滿天飛。美聯社在平壤街頭實地拍攝，則發現民眾生活一如往常，未有出現騷動。共同社／路透

北韓領導人金正恩罕見缺席太陽節後多日未現身，被外媒指手術失敗命在旦夕，引發流言滿天飛。美聯社在平壤街頭實地拍攝，則發現民眾生活一如往常。北韓當地YouTuber則拍片走訪超市，駁斥平壤出現囤貨潮的傳言。

《華盛頓郵報》北京採訪主任費菲爾德（Anna Fifield）報導，平壤居民最近風聞相關謠言，私下談論金正恩死亡的可能性，還指民眾囤購米、酒、電器和洗衣粉。消費者不只搶買進口貨，連魚罐頭和香菸等北韓國產貨都不放過。內部消息還透露，直升機在平壤低飛，國內和中朝邊境火車班表也都出現混亂。

不過，美聯社27日拍攝平壤的街景，看起來生活一切如常。報導指民眾都戴著口罩上街通勤，跟實施封城令及管制出入的各國形成強烈對比。

北韓YouTube頻道「Echo DPRK」25日發布街訪影片，頻道主走訪當地超市，可見貨架上滿滿都是商品，並未出現外傳的搶購現象。受訪者稱近日物價沒有上漲，國產商品幾天前甚至降價，也有人說進口貨可能變貴，但「國產貨為何要漲價？」超市員工則稱沒有缺貨，還說不管商品受不受歡迎，他們都有充足的庫存。

「我覺得，在對抗新冠肺炎的作戰時，假新聞是最不需要的東西。」Echo DPRK頻道主在片尾說道：「這是我們應該保持警惕的另一個原因。」

平壤 北韓 金正恩

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