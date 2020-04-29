都是疫情的錯！日本防人潮 辣手摧花剪掉600歲紫藤花

「瘟疫之後...接著是革命？」中東國家黎巴嫩，目前仍處於全國宵禁的防疫緊急狀態，但原本就因政治貪腐、區域戰亂與政府負債問題而破敗的國家經濟危機，卻更被疫情壓力給逼入絕境。年初，世界銀行就曾警告，黎巴嫩經濟或將崩潰，年內的貧窮人口恐飆升至50%；過去兩個月，黎巴嫩鎊兌美金的黑市匯率已暴貶280%，外匯管制、封城擠兌的問題，更加劇了疫情下的通膨震盪——為此自27日起，黎巴嫩全國各地再度出現大批不顧防疫禁令的抗爭群眾，他們針對各大銀行縱火破壞，甚至憤恨地打著「饑餓革命」的口號，與街頭鎮壓的軍隊正面衝突。

2020-04-29 13:08