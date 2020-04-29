挪威富豪涉謀殺 妻失蹤18個月懸案逆轉

挪威富豪哈根（Tom Hagen）的妻子18個月前失蹤，當時據信遭綁架，但這宗讓北歐國家人心惶惶的懸案如今案情大逆轉，挪威警方28日表示，哈根因涉嫌犯下謀殺罪遭逮捕。

中央社引述法新社報導，警察局長厄于斯特瑟（Ida Melbo Oystese）在記者會上表示，現年70歲的哈根因涉嫌「謀殺或謀殺從犯」罪名，於今天外出工作時被捕。

哈根的妻子法珂維科（Anne-Elisabeth Falkevik）2018年10月31日在挪威首都奧斯陸（Oslo）以東的勒倫斯科格（Lorenskog）自宅失蹤。當時在現場找到一張字跡潦草、要求900萬歐元（約980萬美元）贖金的字條，還要求以加密貨幣門羅幣（Monero）支付。

透過數位平台與涉嫌參與綁架者展開零星接觸後，初步推估法珂維科是遭歹徒綁架的受害者。

然而，警方於去年6月重新評估線索，並開始調查這是否為一樁以綁架為幌子的謀殺案。

根據Kapital雜誌，哈根的資產在挪威排名第164，2019年估計淨資產高達1.83億美元。

警方沒有提供任何具體證據佐證他們對哈根可能動機的懷疑與揣測，但警方表示，本案「存在明顯預謀誤導的各種痕跡」。

至於警方認為哈根在本案扮演的確切角色、是否有共犯以及如今推定已遇害法珂維科的下落等，仍是謎團重重。警方表示，他們尚未偵訊嫌犯哈根。