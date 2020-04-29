韓國會立法調查處：金與正或成為金正恩正式繼承人

韓國國際廣播電台報導：有分析認為，北韓國務委員長金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正有可能成為金正恩的正式繼承人。

韓國國會立法調查處29日在題為「北韓勞動黨政治局會議和第14屆最高人民會議第3次會議分析和啟示」的報告中作出了上述表示。報告指出，勞動黨政治局會議重新將金與正任命為政治局候補委員，這將進一步鞏固「白頭山血統」的統治基礎。

立法調查處稱，從今年初開始，金與正代替金正恩發表對韓及對美談話，事實上扮演黨中央的角色。在外界傳言金正恩健康出現問題後，金與正的角色更受關注。

但立法調查處指出，金與正的地位仍停留在政治局候補委員，現在就斷言金與正成為金正恩繼承人為時尚早，預計金正恩重啟公開活動後，還需經過其他正式程序。