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金正恩為何神隱？ 南韓：為躲避新冠疫情

世界日報 / 編譯中心／綜合28日電

美國總統川普27日在白宮例行新聞簡報會回覆記者提問時表示，他清楚北韓領導人金正恩的健康狀態，「但現在不能說」，不久的將來可能會有更多訊息。南韓統一部指出，金正恩健康無恙，只是避疫不露面。

金正恩未在15日慶祝祖父金日成冥誕的「太陽節」活動現身，而且已超過兩周未公開露面，引發各界揣測。南韓統一部長金煉鐵說，北韓媒體持續報導金正恩處理公務的新聞，暗示他仍正常施政，最近一次報導是27日金正恩向建設工作者頒發感謝狀。

金煉鐵28日在國會外交委員會上表示，南韓政府基本上認為北韓沒有異常動向，對於金正恩久未露面這一問題，要考慮新冠病毒疫情。金正恩15日的確首度缺席金日成冥誕參謁活動，但金日成生日紀念宴會、中央報告大會等相關活動都因疫情取消，金正恩缺席參謁活動可能也是防疫考量。

金煉鐵強調，他能確切的說北韓沒有異常，是因為有足夠的情報作為支撐。對於所謂金正恩因心血管手術病危或在元山療養的說法，他說，熟知北韓內情的人都認為這是假新聞。

脫北官員：恐無法獨力起身行走

成為首位當選南韓區域國會議員的北韓前官員太救民（本名太永浩）則表示，雖無法確認金正恩是否真的動了手術，但他認為「可以確定的是，金正恩現在處於無法獨力起身或走動的狀態」。

韓聯社報導，太救民在美國時間27日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時做以上表示，但並未說明具體原因。

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