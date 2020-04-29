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明年疫情若未緩 東奧組委會主席：直接取消
日本新冠疫情也有趨緩跡象，不過，東京奧運組織委員會主席森喜朗表示，若新冠病毒疫情在明年以前未獲得控制，就會取消已延後一年的東奧。疫情已迫使東奧延後一年舉辦，目前預計在明年7月23日開幕。根據28日出刊的「體育日刊」，森喜朗受訪說，東奧無法再度延期。
體育日刊報導，森喜朗被問及若明年疫情仍構成威脅，是否可能把奧運延至2022年，他明確回答：「沒有。若出現那種情況，就會取消。」
他提到過去只有戰時曾經取消奧運，並把對抗冠狀病毒的戰役比擬為「跟無形的敵人作戰」。
籌備單位和日本官員曾表示，明年奧運將是展示全球戰勝冠狀病毒的機會，但現在有人懷疑僅延後一年是否足夠。
日本醫師會會長橫倉義武28日警告，如果沒有研發出有效的疫苗，明年就很難舉辦奧運。
韓疫情似趨緩 政府：不可安心
南韓出現首例新冠肺炎確診病例至28日滿100天，當日新增確診14例，比起2月下旬的大爆發，疫情似已趨緩。不過南韓政府警告，疫情仍是「現在進行式」，希望民眾勿掉以輕心，仍要勤洗手並保持社交距離。
南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官、衛生部次長金剛立指出，現在仍持續出現感染路徑不明案例，「完全不是可以安心的狀態」。
南韓即將放六天連假，預期許多民眾有旅行或聚會計畫，金剛立說：「希望各位銘記，物理距離越近，病毒傳播可能性就越高。」
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