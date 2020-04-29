解封重獲自由！ 紐西蘭瘋外帶 澳洲海灘湧人潮

隨著新冠肺炎疫情稍微降溫，有些國家逐步鬆綁防疫措施。紐西蘭28日解除長達一個月的封城防疫措施，民眾排隊外帶漢堡、薯條與咖啡慶祝；澳洲第一階段的鬆綁防疫措施上路，著名的邦迪海灘湧入人潮；瑞士各類工商業陸續恢復營運，吸引大批民眾四出購物。

路透報導，紐西蘭總理阿爾登3月26日宣布鎖國，日前將紐西蘭的疫情警戒級別從最高第四級調降一級，放寬強制店家歇業的一些嚴苛防疫限制後，紐西蘭約有40萬人復工。

紐西蘭至28日僅通報1472例確診病例，包括19例死亡病例，在全球相對較低。她說：「我們可以有信心地說，紐西蘭沒有社區傳播，目前的策略是維持現狀。」

國會議員畢紹普在推特上傳外帶咖啡杯的照片，發布推文說：「真的很難形容這杯咖啡有多麼美味。」

澳洲先前因民眾漠視社交距離命令，警方封鎖海灘5周，邦迪海灘28日上午正式開放前，數十名渴望衝浪的民眾越過欄杆跳入海裡。

儘管在海裡的人很多，但沙灘上大多空蕩蕩一片，因為當局仍禁止民眾在岸上做日光浴或聚集。岸上「衝完浪就走」的標語敦促民眾在水裡玩完後就快離開。

歐洲新冠肺炎疫情持續緩和，重災區義大利也逐步解除封城，民眾戴口罩、保持安全距離下可以外出做運動，並探訪親友。

瑞士27日起牙醫、理髮院、美容院和按摩院等都可開始營業，藥房和雜貨店以外的非必要服務店舖終於可恢復營運，從5月11日起，大部分的商店將可營業。

法緊急狀態令 擬延長至7/23

法國總理菲利普在國會表示將逐步復工復課，5月11日放寬封鎖措施後，商店和市場可重新開放，但搭乘公共運輸工具都將強制戴口罩。

但他強調仍有可能出現第二波疫情，宣布將向國會提案把緊急狀態延長到7月23日，讓政府能繼續以行政命令限制移動自由、商業活動和集會。