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疫情衝擊歐洲釀酒業 10億公升葡萄酒恐轉製酒精

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
卡格雷羅釀酒廠（Cagliero's Winery）所有人卡格雷羅（Stefano Cagliero）23日走過酒窖內的酒桶。受到新冠肺炎衝擊，歐洲葡萄酒大滯銷，至少1千萬百升無法出口或販售。法國、西班牙和義大利已去函歐盟，允許庫存葡萄酒轉造工業用酒精，保住業者的一線生機。法新社
卡格雷羅釀酒廠（Cagliero's Winery）所有人卡格雷羅（Stefano Cagliero）23日走過酒窖內的酒桶。受到新冠肺炎衝擊，歐洲葡萄酒大滯銷，至少1千萬百升無法出口或販售。法國、西班牙和義大利已去函歐盟，允許庫存葡萄酒轉造工業用酒精，保住業者的一線生機。法新社

新冠肺炎疫情重擊各國產業，歐洲釀酒業者也淪為重災戶，連帶重挫部分賴此維生的地區經濟。法國、西班牙和義大利已去函歐盟執委會，要求批准將賣不出去的庫存葡萄酒轉製工業用酒精，以替業者保住一線生機。

《每日郵報》綜合報導，新冠肺炎疫情導致歐盟的葡萄酒產量下跌三成，整體市值更蒸發五成。隨著酒吧、餐廳和商店普遍停業，各國又關閉邊境，至少十億公升的葡萄酒無法出口或販售，只能先存放在儲酒槽內。每1百公升就相當約133瓶葡萄酒，如此龐大的量讓酒莊不堪負荷，更壓縮到2020年採收季的倉儲空間。

葡萄酒轉製工業用酒精必須先取得歐盟許可，法國、西班牙和義大利去函歐盟執委會，強調「我們正經歷的危機只是漫長的開端」。法西義三國函文表示，「這幾個月未售出的酒量不只造成市場未來數季的重擔，許多區域更面臨酒窖儲酒空間不足，妨礙下一季的收成」。

報導指，釀酒業者要求歐盟與各國分攤補助費用，轉製的工業用酒精將用於製作洗手液、溶劑和化妝品。「這樣做，報酬當然比賣酒要少。」來自法國酒鄉奧德省（Aude）歐洲議會議員安德留（Éric Andrieu）說：「但釀酒業者可保住一線生機，繼續2020年的採收作業。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 歐盟 義大利

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