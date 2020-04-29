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五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

影／違反隔離令罰關「鬼屋」 印尼村長：有人哭了兩天

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
為避免新冠肺炎疫情趁著齋戒月大爆發，印尼總統佐科威下令禁止「返鄉潮」（Mudik）。有民眾在禁令生效前啟程，卻沒有遵守地方隔離檢疫令。中爪哇省斯拉根縣（Sragen regency）的縣長蘇科瓦蒂（Kusdinar Untung Yuni Sukowati）為此祭出狠招，將違規者關進「鬼屋」。法新社
為避免新冠肺炎疫情趁著齋戒月大爆發，印尼總統佐科威下令禁止「返鄉潮」（Mudik）。有民眾在禁令生效前啟程，卻沒有遵守地方隔離檢疫令。中爪哇省斯拉根縣（Sragen regency）的縣長蘇科瓦蒂（Kusdinar Untung Yuni Sukowati）為此祭出狠招，將違規者關進「鬼屋」。法新社

為避免新冠肺炎疫情趁著齋戒月大爆發，印尼總統佐科威下令禁止「返鄉潮」（Mudik）。有民眾在禁令生效前啟程，卻沒有遵守地方隔離檢疫令。中爪哇省斯拉根縣（Sragen regency）的縣長蘇科瓦蒂（Kusdinar Untung Yuni Sukowati）為此祭出狠招，將違規者關進「鬼屋」。

法新社報導，斯拉根縣要求來自首都雅加達和其它大城的人們自我隔離14日。眼見有人不遵守規矩，蘇科瓦蒂決定利用民間普遍信仰超自然力量的心理。她指示各村莊重新啟用讓人害怕的廢棄房屋，「如果村內有鬧鬼的空房，就把人丟進去關起來」。

史帕特村（Sepat）就將一間廢棄許久的屋子改裝成簡易隔離所，村長穆尤諾（Mulyono）說，其中1位返鄉者哭了2天，對志工表示歉意，獲准居家隔離檢疫前，還親手寫下保證書，承諾再犯就願意住進來。

「包括我的親戚在內，有些村民試圖住進這間屋子，但最多只撐上一個月。」村長穆尤諾（Mulyono）說：「他們指證歷歷，聲稱巨大黑影等『東西』出沒。」

截至目前為止，一共3人被迫住進來。從蘇門答臘歸鄉的蘇桑托（Heri Susanto）表示，目前還沒有見到幽靈，雖然日子不差，但隔離檢疫本來就不是好事。「會發生的事情就是會發生。」他說：「我學到教訓了，這是為大家好。」

截至29日為止，印尼通報新冠肺炎確診案例累計達9511例，另有773人死亡。但路透審查印尼其中16個省的通報，發現超過2200名死者出現類新冠肺炎的症狀，3位醫學專家認為，實際死亡數字應該更高。

新冠肺炎 印尼 齋戒月

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