傳金與正推特嗆爆網友 怒批美造假新聞：應該去死

北韓領導人金正恩神隱第18天，「朝鮮日報」今(29)日以頭條報導，妹妹金與正將成為北韓新領導人。不過，疑似是金與正本人的推特，昨(28)日發文怒罵美媒以假新聞的方式轉移人們對美國如何處理新冠肺炎疫情的看法，要那些造假新聞的媒體「去死吧！」並嗆爆那些認為哥哥金正恩己死的網友，認為哥哥的葬禮舉行時間「就在你的之後」。

疑似是金與正本人的推特，昨日發文再度闢謠，澄清哥哥平安。並指控美媒企圖利用散布金正恩己逝的謠言，來轉移美國民眾對疫情失控的關注，這種作法跟美國五角大廈發布幽浮影片的目的是一樣的，文末怒嗆：「這種散播假新聞的媒體應該去死！」

該則金與正的發文下方，有網友問到「金正恩的葬禮何時舉行？」金與正則怒嗆：「就在你的葬禮之後。」對於大家猛攻的死訊問題，她反問大家：「你們是外星人嗎？不要再看假新聞了！」金與正的發文下方還提及，「北韓正準備發展一個更為和平的國際關係。」呼籲大家別再信假新聞。隨後並附上一張疑似是近期與哥哥金正恩的合影照片，並關上之後的回覆留言。

該推特主金與正自去(2019)年2月加入推特，期間經常與官方版的金正恩互動留言，兩兄妹的留言回應中，不時也見美國總統川普插話回應，但仍無法證實該推特主為真實的金與正。