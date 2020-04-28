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日本600歲黑木大紫藤因新冠肺炎被剪 歷戰火不死封國家紀念物
被日本政府列為「國家級天然紀念物」，位於福岡縣八女市黑木町的著名景點黑木大紫藤（黒木の大藤），原本正迎來盛放花期，並會於5月舉辦一年一度祭典。然而，鑑於今年新冠肺炎（COVID-19）威脅，為避免吸引數以十萬計人前來打卡，當地人決定將紫藤花剪毀。
據日本傳媒報道，「黑木大藤」所在日本福岡縣八女市，過去的週末及週日，已有超過千名的訪客前來，因此八女市和八女市商工會組成的祭典委員會，於27日召開緊急會議討論緊接而來的假期，如何減低新冠肺炎風險，最終決定剪除所有紫藤花。報道指，會議上雖有人曾提出封鎖停車場，以防止遊客前來等措施，不過委員會認為此舉成效不大，反而會令街上停滿車輛，造成危險。
黑木大紫藤祭典吸引20萬人次訪客
據網路上的資料記載，該株黑木大紫藤早於1395年，由當時征西將軍良成親王栽種，至今已經歷多次戰火，但依然有強大生命力，因此成為日本家傳戶曉的「長壽紫藤」，被列為「國家天然記念植物」。
鬱金香、玫瑰花早被剪毀
黑木大紫藤「遇害」前，千業縣佐倉市「佐倉鬱金香節」同樣因疫情取消，但由於人群照樣聚集欣賞及打卡，結果園區內的管理人員決定「辣手摧花」，剪毀了80萬株鬱金香。另外，位於埼玉的與野公園，每年也會舉辦玫瑰節，因疫情理由，同樣取消活動，並銷毀逾3千株玫瑰。
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文章授權轉載自《香港01》
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