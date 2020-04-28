北韓出現恐慌團或亂象？ 當地YouTuber拍影片闢謠：都是假的
近日北韓領導人金正恩是否因手術失敗而過世的消息甚囂塵上，逾半個月的神隱引發外界高度關注，近日還被多家媒體爆出北韓經濟因此受到衝擊，超市出現恐慌性囤貨亂象，各類民生物資價格飆漲。對此，北韓當局為了闢謠，特地找來當地知名YouTuber拍攝當地超市，證明一切都是假消息。
根據韓國《 No Cut News 》報導，一名名叫「Echo DPRK」的北韓YouTuber，日前在頻道上傳一支影片，影片的開頭就表示，她要帶大家逛一逛超市，究竟西方媒體報導北韓經濟問題是否為真。只見超市內架上的貨物一應俱全，甚至有不少時髦女性踩著高跟鞋正悠閒的採買，還不忘戴口罩防疫，與外界傳聞的現象大相徑庭。
Echo DPRK也在影片中說明，北韓的物價一切穩定，根本沒有飛漲的問題，更提到「這樣誰還需要進口商品？」超商店員也表示，有一些產品由於流通速度快，所以銷路表現非常很好，進而證實了外界錯誤的消息。
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