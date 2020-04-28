韓統一部長官：金正恩抱恙消息氾濫屬假資訊疫情

韓聯社消息稱，韓國統一部長官金煉鐵28日表示，金正恩有恙傳聞泛濫可以視為「虛假信息疫情」（Infordemic），令人痛心。

金煉鐵當天在國會外交統一委員會全會上表示，韓國政府基本上認為朝鮮沒有異常動向，看待這一問題要考慮新冠疫情防控形勢。金正恩任內首次缺席太陽節參謁活動確屬事實，但金日成生日紀念宴會、中央報告大會等活動都因疫情取消，錦繡山太陽宮參謁活動也可能從簡。

金煉鐵強調他能如此自信地說朝鮮沒有異常，是因為有著足夠的情報力量作為支撐。對於所謂「金正恩在血管手術後在元山療養」的說法，他回答說，在熟知朝鮮內情的人們看來，這是假新聞。

自朝中社等官媒12日報導金正恩前一日在位於平壤勞動黨中央委員會總部主持召開政治局會議後，他半個月來一直沒有公開露面，導致有關他健康出問題的傳聞甚囂塵上。

日本放送協會說，朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》於28日頭版刊登了金正恩向南非總統拉馬福薩致節日賀電的新聞，且還於26、27日兩天，同樣在頭版報導了金正恩向朝鮮國內的勞動者表達謝意的相關新聞。