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韓外長稱疫情致習近平上半年訪韓可能性降低
韓聯社報導，南韓外交部長官康京和28日出席國會外交統一委員會全體會議時表示，受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，中國國家主席習近平上半年訪韓的可能性降低，但韓中兩國爭取習近平主席年內訪韓的基本立場不變。
外交部發言人金仁澈在當天舉行的例行記者會上回答相關提問時也表示，中方早就表示認真考慮推進習近平上半年訪韓的計劃，韓方也持相同立場。由於疫情在全球蔓延，雙方決定密切關注疫情動態，繼續協商習近平具體的訪韓時間。
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