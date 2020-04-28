美韓均認為金正恩健在 韓統一部長痛心斥傳言是假消息

韓聯社報導，南韓外交部韓半島和平交涉本部長李度勳28日跟美國國務院對北韓政策特別代表畢根通話，雙方針對最近有關北韓領導人金正恩抱恙傳言交換意見。據外交界消息，兩人共享兩國對金正恩動向掌握的情報與各自的評估，雙方一致認為金正恩無恙。

此外，南韓統一部部長金煉鐵28日也向國會表示，金正恩有恙傳聞泛濫可視為「假訊息大流行」（Infordemic），這一現實令人痛心。他並強調自己能如此自信地說北韓沒有異常，是因為有足夠情報作為支持。