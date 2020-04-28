從未公布名字、生日 金正恩曾透露：不願孩子終身扛核武

北韓領導人金正恩長達兩週未公開露面，又缺席國家重要活動，再加上長期抽菸、肥胖造成的健康問題，讓外界相當好奇他的現況。日前有外媒指出金正恩在接受心血管手術後病危、成為植物人，更有消息直指他已病逝，引發各國高度重視。許多人也開始臆測金正恩的接班人選，除了被指望掌控大權的胞妹金與正之外，金正恩與李雪主的孩子亦受到關注。

根據《 The Sun 》報導，外界對金正恩與妻子李雪主的消息，大多來自南韓國家情報院。過去曾消失一段時間的李雪主，被認為是失寵、遭到冷落，但隨後又傳出他是因為懷孕才顯少露面。據傳，金正恩與妻子李雪主共育有2男1女，第一個兒子在2010年出生，女兒及二兒子則分別於2013年、2017年誕生；但目前僅能確定他們至少育有一子，對其正確的名字、生日所知甚少。

不過，前NBA球星丹尼斯·羅德曼（Dennis Rodman）於2013年到訪北韓後提及，自己與金正恩一家人度過了美好的時光，並表示曾抱過他們的嬰兒，「金正恩是個好爸爸，有個完美的家庭」。在2018年的川金會中，金正恩也曾對美國國務卿麥克·蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，他想要結束發展核武，「畢竟我也是個爸爸跟丈夫」，不希望自己的子女一輩子扛著核武。

南韓政府指出，沒有任何跡象顯示北韓有異常情況，認為金正恩仍活著且健康狀況良好。今（28）日南韓媒體《東亞日報》亦報導，美方已捕捉到金正恩自行走動的身影，指出他身體無恙，未露面只是為了躲避新冠肺炎（COVID-19）疫情。