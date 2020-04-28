日本夏普口罩網路預購 470萬人搶4萬盒中籤率不到1%

日本電子大廠夏普開闢口罩生產線，21日首賣導致官網當機。第二波採預購抽籤制，準備4萬盒（每盒50枚），27日開放登記參加抽籤，上網登記者多達470萬6000人，中籤率不到1%。

夏普口罩預定28日抽籤，29日起以電郵通知中籤民眾購買事宜。原本夏普準備3萬盒，但首波開賣過於熱烈，讓公司想辦法將產量提高至4萬盒，仍供不應求。

夏普表示，27日登記但沒抽到的民眾，可直接參加下一回合的抽籤，不用重新登記。