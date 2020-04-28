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全球軍費10年新高 美國再稱霸、中國緊追在後
瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告指出，去年全球軍事支出增幅創十年來新高，三大軍費支出國依次為美國、中國和印度，是首度有兩個亞洲國家進入前三名。
根據報告，全球各國去年在軍事方面花費1.9兆美元，比前一年成長3.6%，增幅創2010年以來新高。SIPRI研究員田南表示：「軍事支出已達到冷戰結束後的最高點。」
美國是帶動全球軍費增加的最大支出國，去年軍費7320億美元，增幅5.3%，占全球軍費支出總額三成八，比位居第二的中國高出甚多。去年是美國軍事支出連續第二年成長，先前原本連續七年下滑。
排名第二的中國，去年軍費支出2610億美元，增幅5.1%，第三名印度估計711億美元，成長百分之6.8%。
中國過去25年來的軍事支出與國家經濟迅速發展相關，也反映出中國想和美國較量的野心。印度與巴基斯坦和中國之間緊張對立，是刺激軍事支出增加的主要因素之一。
全球軍費前十名依序為美國、中國、印度、俄羅斯和沙烏地阿拉伯，這五國占全球軍費總額逾六成。
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