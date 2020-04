哈利、梅根將出書 準備爆料「脫離王室」過程

英國哈利王子為了妻子梅根,宣布卸下王室重要成員身分,引發軒然大波。兩人遷居洛杉磯後,仍飽受媒體騷擾,氣得封殺英國4家媒體,以遏止不實報導。不過,近期傳出哈利、梅根將出書,似乎想自揭神秘面紗,讓外界非常期待。

綜合英媒報導,這本書名為「完全現代:哈利和梅根的真實世界」(Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan),全書厚達320頁,預計8月11日在美國出版,將記錄梅根自2018年5月嫁入英國王室,到今年3月夫妻正式卸下王室資深成員身分的歷程。可想而知,屆時一定會提到女王伊莉莎白二世、威廉王子以及妻子凱特等人。

這本書找來英國兩大作家:BAZAAR.com的編輯歐米史庫比,以及報導王室新聞超過15年的卡洛琳杜蘭,共同合作寫書。消息人士指出,這本書不是哈利、梅根的官方傳記,比較偏向記述這一段期間的心路歷程,更希望能透過這本書,讓外界認識哈利、梅根的私下面貌。