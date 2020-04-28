川普早知金正恩有事「知道但不能說」 傳衛星拍到騎馬、玩水

美國總統川普27日回覆記者提問時表示，他很清楚北韓領導人金正恩的健康狀態，「但現在不能說」。在金正恩下落成謎引發臆測之際，川普似乎證實金正恩仍在世，但確實出了一些事。

路透報導，川普在白宮記者會上被問及金正恩健康狀況時說：「對，我對此確實掌握很好概念，但現在不宜談論，我只希望他一切都好。」他接著說：「我希望他沒事。我確實知道他的情況。」川普並表示，媒體「可能會於不久的未來聽到」金正恩的消息。

紐約時報報導，南韓統一部部長金煉鐵在26日一場閉門論壇上表示，南韓政府可以有信心的說，最近有關北韓領導人金正恩命危傳言沒有根據。他說：「我們的政府有足夠的情報蒐集能力，可以有信心地說，朝鮮沒有異常動靜。」

紐時指出，這是迄今南韓政府對金正恩的健康傳言最明確的反駁。最近有關金正恩在心臟手術後命危的傳言滿天飛，有報導說他已「腦死」或「成為植物人」。

金煉鐵將此現象稱為「假訊息傳染病」。他也駁斥由脫北者經營的媒體「每日北韓」（Daily NK）最早的報導，該報導稱金正恩11日主持勞動黨政治局會議後，即前往金氏家族專用醫院香山治療所接受心血管手術。

韓媒：美韓衛星拍到金現況

金煉鐵說，金正恩沒有去香山，而且香山治療所是一間普通診所，不可能進行大手術。南韓總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁也表示，金正恩自從13日以來一直待在元山地區，並且「好端端活著」。

北韓朝中社27日報導，金正恩在向南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發出賀電，慶祝南非的國慶日，但報導中依舊沒有金正恩的最新照片。南韓「朝鮮日報」27日則報導，美國和南韓的衛星近日有偵測拍攝到，金正恩在度假勝地江原道元山市活動，甚至還進行騎馬和水上活動，金正恩的身體狀況應該是沒有問題的。

前北韓高官：金參觀飛彈發射出事

另據東亞日報報導，曾擔任北韓勞動黨39號室高官、目前流亡美國的李正浩投稿表示，北韓14日進行短程巡航飛彈試射，這種打擊訓練沒有最高司令官金正恩下令，不可能實施，因此能得知當天上午7時試射時，金正恩仍健在。

但北韓官媒後來既沒報導金正恩參觀，也沒有公開飛彈發射場面或戰鬥機訓練，讓人懷疑可能是發生意外事故。他也駁斥金正恩在香山診療所動手術後腦死的傳聞，「在北韓，只有（平壤）烽火診療所才有治療金正恩的主治醫生」。

板門店宣言兩周年！文在寅：兩韓最迫切合作課題

另據韓聯社報導，南韓總統文在寅27日在「板門店宣言」發表2周年之際表示，新冠疫情危機可能是推動兩韓合作的新機遇，這是當前最迫切的合作課題。

文在寅在主持召開首席秘書與輔佐官會議時說：「未能加速落實板門店宣言並非是我們缺乏意志，而是因為沒能跨過實際存在的國際制約。基於我與朝鮮國務委員會委員長金正恩間的互信及對和平的堅定意志，將開啟和平經濟的嶄新未來。」

金正恩3月4日曾親筆致函文在寅，文在寅亦隨即在當天致送表示感謝的回函，有觀點據此推測，南北韓有可能攜手抗疫。