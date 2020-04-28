聖母院復原波折多 火災疫情雙重挑戰

歷經天氣、火災廢棄物處置後，聖母院睽違了1年在疫情封城時開始重建！去年4月慘遭祝融蹂躪的巴黎聖母院27日開始修復工程，原本預計去年6月就要動工，但因為火災產生的重金屬鉛汙染、加上冬天天候不佳而一延再延，原計在今年3月23日要開始翻修，又因為疫情影響延後到近日才開始。

差點無法開工

根據《英國廣播公司》報導，巴黎聖母院終於開始了修復工程，不過開工時也發生了一些小插曲，由於法國近日宣布更嚴格的保持社交距離規定，加上政府延長封城至5月中，讓修復的工人一度抱怨工地環境根本無法維持社交距離而罷工。

不過後來聖母院的總牧師夏維承諾，會將工地宿舍的房間與澡堂改造成符合新規定的樣式，也會供餐、口罩與手部消毒液。如果因為社交距離，有工人無法住宿舍，附近的旅館業也願意提供房間安頓，才讓修復工程在封城期間順利展開。

復原工程一再延宕

聖母院去年4月發生火災，雖然著名的鐘樓被燒得一乾二淨，但所幸下面的主建築受損不嚴重，當初法國政府承諾要在去年6月開始動工，但是由於火災燃燒建物產生的重金屬鉛非常多，工人如果太早進去修會有生命危險，加上重金屬隨著風勢擴散，當時花了點時間

進行公衛調查。

再加上巴黎冬天風雪較大，天氣不適合修復聖母院，因此復原工程一再延宕，原本預計要在今年3月23日開始動工，但又因為新冠肺炎疫情影響而延後。15日，法國總統馬克宏在聖母院火災1周年時表態，要盡力在5年內修復聖母院。

《德國之聲》報導提到，修復工程雖然因為疫情延後，但當初官方制定，要在今年6月繳交初步設計圖的目標應該可以如期達成，雖然各國經濟都因為封城而停頓，但是由於全世界32萬名虔誠的信徒為聖母院踴躍捐獻11億歐元，目前看來聖母院的維修經費不會是大問題。

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