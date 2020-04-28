歐盟澄清報告刪改 北約控北京抹黑

(德國之聲中文網) 歐盟外交政策發言人斯塔諾 (Peter Stano) 周一 (4月27日)再次出面否認因北京施加外交壓力而刪改一份關於中國宣傳疫情假信息的報告。

他說:「我嚴正否認並駁斥任何關於我們在報告中向任何形式的外部壓力低頭的指涉或說法。」

他表示，這份報告有兩個不同的版本，一個是歐盟官員內部的，另一個是對外公開的。他也強調，歐盟正帶頭駁斥假信息，還有一個專門的網站，定期更新向公眾通報情況。

這份在4月24日發布的報告中，一個歐盟特別工作組指責俄羅斯和中國等國在27國集團和其他周邊國家故意向公眾散布陰謀論和造謠。此前，一些媒體已經撰文報導了另一個版本的內容。

24日，《紐約時報》援引則歐盟外交部門的內部郵件稱，在北京外交官的威脅後，部份對中國的指責被淡化。

北約:中俄試圖詆毀歐洲防疫不力

歐盟最高外交事務官員博雷爾（Josep Borrell）最近幾周頻頻談論 「全球敘事之戰」。

在陰謀論和虛假信息混淆視聽之際，歐盟的專門工作組明確指出，有集團故意詆毀歐盟在疫情上的反應。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）更直接點名莫斯科和北京試圖在疫情間詆毀其30個成員國的防疫不力，其中大部分是歐盟成員國。

斯托爾滕貝格認為，北約觀察到中國和俄羅斯的發言人相繼發表聲明，稱北約成員之間沒有相互支持，無法應對危機或保護老人，或者說他們對病毒的傳播負有責任。

他強調:「這種說法是錯誤的。北約盟國團結一致，共同應對當前的危機」他也向媒體說明盟國之間在運輸醫療設備上的合作。

鄒宗翰/楊威廉 (德新社)

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