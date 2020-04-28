東亞日報：美國拍到金正恩自己走路 為躲避疫情留在元山

南韓媒體東亞日報報導，北韓領導人金正恩為躲避新冠肺炎疫情而留在元山。根據美國政府消息人士，美國當局已捕捉到金正恩自行走動的影像。

消息人士說：「據了解，金正恩上周一直逗留在元山。在15日到20日之間，還捕捉到他自己走路的樣子。」美方據傳也掌握到金正恩的車輛及其親信的動向，金正恩沒被攙扶或坐輪椅，而是在走路。

美國當局可能是投入偵察機等對電波及視訊情報進行分析後，掌握上述內容。

對於金正恩兩周來沒有出現在公開場所，消息人士解釋：「金正恩的幕僚和高階人員感染了新冠病毒，他為預防染病，離開人口密集的平壤。」

美國政府還認為，金正恩有可能在具備醫療設施的元山別墅接受了醫療手術，但現在看起來，病危的可能性很小。