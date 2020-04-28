金正恩「搞失蹤」去哪了？有這五種可能

北韓領導人金正恩在15日缺席祖父金日成冥誕紀念日，這天向來是北韓最重要的日子，也是向國內外彰顯實力的重要場合，因此金正恩未露面引發外界譁然。有關金正恩行蹤的消息四起，儼然成為近日的最大謎團之一。

金正恩也曾在2014年神隱六周，外界揣測他可能因為痛風、腳踝受傷，或因政變中遭推翻，但金正恩幾周後便拄著拐杖現身，也未對神隱多做解釋。以下為彭博資訊整理的五種可能性：

●正從手術康復

由脫北者經營的「每日北韓」（Daily NK）21日報導，金正恩一周前進行「心臟手術」，且現已幾乎康復。知情人士透露，金正恩在平壤郊區的香山醫療中心（Hyangsan Medical Center）接受治療，但未獲官方證實。

南韓官員稍後表示，金正恩正在北韓鄉下進行「正常活動」，並有貼身助手協助。南韓總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁26日向福斯新聞透露，「金正恩仍活著且狀況良好」，並補充金正恩自13日以來一直待在元山（Wonsan）海邊的度假勝地，但此消息與每日北韓的訊息相矛盾。

●病情危重

每日北韓報導出現數小時後，CNN報導美國正在監測金正恩術後「命危」的情報；彭博資訊另外報導，指美國官員獲悉金正恩病情危重，但不確定當前情況。

儘管美國總統川普23日駁斥CNN為「不實報導」，且是「引述舊消息」，但有關金正恩病情惡化的消息不斷在社群媒體上發酵。路透25日引述知情人士報導，中共中央對外聯絡部23日派遣醫療團赴北韓診視金正恩；大陸外交部發言人耿爽27日表示，僅向北韓提供病毒檢測試劑。

●只是在自我隔離

韓國中央日報27日引述中國大陸一名匿名人士報導，指金正恩目前正在自我隔離。由於一名隨扈確診感染新冠病毒，金正恩正評估健康狀況，這也是中國大陸派遣50名醫療人員赴北韓的原因。

●在軍演時受傷

各方對金正恩行蹤的猜疑反覆指向元山市東部的觀光區，這裡同時是金氏家族的度假大院、及頻繁試射飛彈的地點。美國智庫網站「北緯38度」衛星影像顯示，形似金正恩的武裝專屬列車，上周停靠在當地車站。

元山市東部海岸14日的軍事活動明顯增多，包括試射巡弋飛彈和進行戰鬥機軍演，時間點正巧是金正恩缺席太陽節的前一日。北韓外交部長李容浩告訴南韓東亞日報，金正恩可能在軍演過程中受傷。但是北韓軍事高層通常不會允許國家領導人近距離觀賞軍演；衛星影像顯示列車15日未出現在車站。

●只是想「搶眼球」博取關注

南韓國會外交事務與統一委員會主席尹相炫認為，金正恩可能設計這次失蹤，引發外界對北韓政權的關注。他預測，金正恩未來幾周將不得不露面，平息有關金氏政權和潛在繼任者等謠言。尹相炫27日說：「如果他未現身，問題就大了。」