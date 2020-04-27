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與民共體時艱 日本參議院通過國會議員減薪2成法案
日本共同社報導，由於新冠肺炎衝擊國民生活，日本參議院27日通過《薪酬、旅費、津貼法》修正案，自下個月起一年間，將國會議員薪資減薪2成，與民共體時艱。減薪總額約為22億日元（約台幣6億元）。
日本是第3個政府官員減薪與民共體時艱的國家。第一個宣布政府官員減薪的國家是新加坡。星國今年2月宣布，除了總統、內閣部長和政務官減薪一個月外，所有國會議員也將減少一個月的津貼，高階公務員則減薪半個月。
南韓總理丁世均上月21日也表示跟進，稱副部長級以上官員，包括總統和總理今起連續4個月減薪30%，將這些款項用於防疫。
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