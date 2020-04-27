北韓沒準備接受女領導人！金正恩若倒下 妹妹金與正恐須逃亡

北韓領導人金正恩連日缺席重要活動，且因長期抽菸、肥胖及過度勞累等問題，造成健康狀況堪憂。日前傳出金正恩接受手術後病危、成為植物人，甚至有消息指出他已病逝，不過眾多說法皆無法被證實。南韓《東亞日報》脫北記者朱成夏（주성하）在受訪時就指出，他認為金正恩的健康無恙，但若是他真的發生不測，被外界指望掌控大權的胞妹金與正，反而必須要逃亡。

朱成夏今（27）日接受電台訪問時指出，對於外界認為金正恩健康狀況不佳一事並不認同，「我不這麼認為，因為我國政府掌握的北韓情報領先美國，雖然中國可能更清楚狀況，但（南韓）絕對不是會亂說話的國家」，因此他較為相信南韓政府的說法，認為北韓並沒有特殊的情況發生。

朱成夏表示，目前沒有任何跡象顯示金正恩失去領導能力，也沒有足夠的證據指出他失去意識或病危，「如果真的發生這種狀況，應該會有幾名高層啟動緊急系統，但目前尚未掌握到任何跡象」。朱成夏也證實，確實有中國的醫療團隊進入北韓，不過無法斷言，該團隊是為了金正恩的健康問題，還是為了新冠肺炎（COVID-19）的防疫作業。

針對近日多家外媒報導金正恩在心血管手術後情況不佳，朱成夏表示他無法相信，「如果真的有什麼可能動搖北韓體制的變故，若金正恩真的倒下了，金與正、金正哲應該早就想到有人叛變的可能性，早已準備逃命了」。朱成夏認為，考量到北韓內部權力鬥爭的問題，若金正恩真的發生意外，那他的親信勢必得展開逃亡。

儘管有不少人認為，金正恩死後的下一個掌權者可能是他的胞妹金與正，但朱成夏指出，北韓目前還沒準備好接受女性領導人，金與正應該會在過渡時期發揮作用，最終的權力將會轉移至二哥金正哲身上。