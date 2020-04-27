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媒體：中國施壓下 歐盟刪改抗疫信息政策報告

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據《紐約時報》報道，歐盟這份有關中俄政府在新冠疫情期間推行不透明信息政策的報告，上周發布前臨時經過了修改、淡化。針對中國的焦點變得相對模糊籠統，一些尖銳措辭被刪改。圖／德國之聲中文網
據《紐約時報》報道，歐盟這份有關中俄政府在新冠疫情期間推行不透明信息政策的報告，上周發布前臨時經過了修改、淡化。針對中國的焦點變得相對模糊籠統，一些尖銳措辭被刪改。圖／德國之聲中文網

據《紐約時報》報道，歐盟這份有關中俄政府在新冠疫情期間推行不透明信息政策的報告，上周發布前臨時經過了修改、淡化。針對中國的焦點變得相對模糊籠統，一些尖銳措辭被刪改。

上周二，美國政論雜志Politico的新聞簡訊引述歐盟外交事務部（EAD）即將發布的這份報告內容。但這份據稱將於當日發表的報告實際在三天後的周五才最終發表。

據《紐約時報》援引知情外交人士報道，周二當天，中國方面即聯絡歐盟駐北京官員，試圖阻撓報告發表。該報獲得了大量歐盟內部的郵件資料，其中一份顯示，歐盟外交官吉爾納（Lutz Güllner）周二寫給同事的郵件裡稱，中方已威脅，如果報告發表，將采取反應措施。

歐盟報告以公開發布的信息和媒體報道為依據，涉及的時間段為4月2日至22日。

媒體援引的報告初稿中稱，「中國一直在全球範圍進行不實信息的宣傳，以轉移外界圍繞疫情爆發提出的批評，並提升自己的國際形象」，其間運用「公開和隱蔽的手段」。這一表述在3天後發表的報告中不見了蹤影。此外，批評中國駐巴黎大使館攻擊法國議員的段落也被刪除。

推遲發布並刪改文本的做法在一些歐盟官員和分析員中引發不滿。一名報告專題團隊的分析員致信同事和上司，不同意因批評意見而更改原有表述，認為這樣將創下「糟糕的先例」，歐盟這樣做是「進行自我審查，以安撫中國共產黨」。

歐盟發言人斯塔諾（Peter Stano）上周五否認了報告推遲發布的說法，稱在編輯工作全部完成之後，文件才正式發表。但紐約時報獲得的歐盟內部郵件顯示，周二當天，報告已通過負責人員審閱，一切准備就緒。但歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）的一名資深顧問奧索裡奧（Esther Osorio）指令暫不發表。

與此同時，中國官員繼續向歐盟駐北京的代表機構致電施壓，表示注意到有關媒體消息，希望歐盟不要發表報告。

《紐約時報》根據郵件和當事人陳述報道稱，奧索裡奧要求分析員重審報告，避免過於直截了當地直指中國和俄羅斯，以免被指責有先入為主的偏見。她要求有關人員盡量區分「推動傳播不實信息」和「積極推動講述故事」，不要將二者混為一談，「我們已經看到來自中國的強烈反彈」。

歐盟發言人斯塔諾則否認在外交壓力下對有關報告進行了改動。來自德國的綠黨籍歐盟議員、歐盟議會中國代表組負責人比提科夫（Reinhard Bütikofer）也對《南德意志報》表示，歐盟並沒有對中國妥協，「歐盟對外事務部對北京的宣傳策略提出了明確的批評」。他告訴德新社，他比較了前後兩份文本，認為「區別很微小」，一些表述有改動，此外有一個涉及中國傳播假新聞的例子被刪除。

《紐約時報》的報道則對比指出，初搞中一處歐盟分析人士認為「中國官方持續和協調一致地致力於轉嫁任何指責」的表述，後來改成了「我們觀察到來自一些方面，包括來自中國方面的，旨在轉嫁任何指責的持續和協調一致的努力」。此外，除了中國外交官指責法國議員的例子，塞爾維亞一個親中網絡水軍的例子也在最終發表的版本中被刪除。

此外在報告的網絡摘要版中，有關國家支持不實信息傳播的部分最初將中俄單列出來，現在則被合並到其他部分。

本文章由德國之聲授權提供】

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