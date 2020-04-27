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金正恩訃聞曝光 專家紛斥假議題

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
金正恩究竟是生是死在世界各國引起軒然大波。（photo by Twitter）
金正恩究竟是生是死在世界各國引起軒然大波。（photo by Twitter）

金正恩同志於2020年4月23日13點30分，在視察途中突發疾病逝世。」網路上26日流傳這則關於金正恩的訃聞，讓他的生死之謎，更顯撲朔迷離。日前南韓統一部部長金煉鐵在一場論壇上駁斥其死訊，直指該傳言沒有根據，南韓政府也罕見表示，「金正恩人在元山，健康無虞。」美國官方對此則表示不知情。

金正恩罕見缺席

網路上正流傳一則關於金正恩逝世的訃聞，直指金正恩在一場視察中遭逢意外不幸身亡，文中寫道：「朝鮮人民軍最高司令官、偉大領導者金正恩同志於2020年4月23日13點30分，在視察途中突發疾病逝世，雖然偉大領導者金正恩同志的心臟停止了跳動，但是將軍神聖的革命之路將留在輝煌青史。」

雖然後來經本報調查，該訃聞為改編金正日逝世版本的不實消息，但加上媒體報導金正恩罕見缺席祖父金日成的冥誕，已讓各界對其健康或人身安全疑慮更加沸騰。日本的官房長官菅義偉對此表示「已獲知報導，將持續和美國緊密合作，收集相關情報並分析。」美國白宮國安顧問歐布萊恩則回應「對此毫不知情」。

而與北韓相對關係良好的中國，透過外交部發言人耿爽回應金正恩的相關報導「不知消息來源何在？」據多方媒體報導，中國已派出醫療團隊前往北韓。《華盛頓郵報》則指出，美國與南韓情報界認為金正恩還健在，並懷疑外傳大陸派醫療團去救他的說法。

南韓消息最可信

南韓政府也罕見直言：「就我們所知，金正恩委員長上週在元山。」一名不具名官員另表示，南韓與美國政府明確掌握金正恩尚未死亡的證據。駐韓獨立記者楊虔豪指出，南韓受到的影響最大，因此可以觀察其動向略知一二，而其他國家的妄加猜測都是徒然。

他認為，北韓封閉的資訊下，難以確認消息是否正確，地緣位置最接近的南韓較有可能掌握情報。另根據專門研究朝鮮問題的網站「北緯38度」發佈的衛星照顯示，專屬金正恩的火車自上週起即停放在該國東部沿岸。「北緯38度」指出：「這列火車雖不能證明金正恩的健康狀況，但能證明他現在位於東部沿岸地區。」

《紐約時報》則表示，南韓統一部部長金煉鐵在26日的一場閉門論壇上指出，南韓政府可以有信心地說，最近有關北韓領導人金正恩命危的傳言沒有根據。他說：「我們的政府有足夠的情報蒐集能力，可以有信心地說，朝鮮沒有異常動靜。」

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