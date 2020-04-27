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「最美脫北者」朴延美稱金正恩無恙 神隱只為躲疫情

聯合新聞網 / 綜合報導
「最美脫北者」朴延美指出，金正恩身體無恙。圖/Facebook
「最美脫北者」朴延美指出，金正恩身體無恙。圖/Facebook

北韓領導人金正恩，因為抽煙、肥胖、過度勞累等不良習慣，讓他的健康狀況長期受到各界關注。日前傳出金正恩手術後狀態不佳，甚至有他過世、成為植物人等消息，不過皆未獲得證實。知名脫北者朴延美今（27）日在臉書上指出，根據他的消息來源，金正恩身體無恙，會選擇神隱只是為了避免感染新冠肺炎COVID-19），讓朴延美氣憤地大罵金正恩是「自私又懦弱的獨裁者」。

美國有線電視新聞網《CNN》在本月21日曾報導，金正恩在進行心血管手術後，身體狀況相當不樂觀，《CNN》更一度發布金正恩病危的消息；隨後，日媒《 週刊現代 》指出，金正恩術後成為植物人，但仍沒有證據能證實多方消息。以《為了活下去》一書爆紅、有著「最美脫北者」稱號的朴延美，在臉書上表示，為了不辜負大家對她的支持，自己有義務說出真相，「最懦弱和自私的獨裁者金正恩，並沒有生病或是死亡，他是因為過度恐懼感染新冠肺炎，才躲起來的」。

朴延美表示，儘管金正恩對外宣稱，目前北韓為「零確診」，但事實上，北韓的新冠肺炎疫情早已失控，「金正恩只顧著保全自己，再度讓他的人民陷入危險」。朴延美感嘆地說到，她向上帝祈禱自己是錯誤的，只可惜她的消息來源非常可靠，「我沒辦法漠視真相，謝謝大家關心北韓人民，希望大家能持續關注、支持北韓人民的解放」。

日前日本《讀賣新聞》就曾報導，新冠肺炎自邊境侵入北韓，造成軍隊多次取消訓練；南韓線上媒體《每日北韓》更曾爆料，一名試圖逃往中國的脫北者，在中國進行檢測後呈現陽性，就此戳破北韓零確診的假象。

金正恩 新冠肺炎 COVID-19 北韓

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