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金正恩行蹤成謎 大陸外交部今回應
北韓領導人金正恩行蹤成謎，外媒體報導金正恩可能病重，甚至傳出北京當局派出醫療團隊前往協助。對此，大陸外交部發言人耿爽今（27）日表示，沒有這方面的消息可以提供。
路透報導，之前有媒體稱大陸派出包括醫療專家在內的代表團前往朝鮮（北韓），也被問到他們是被派去協助金正恩、還是協助朝鮮應對新冠病毒疫情。大陸外交部周一表示，沒有這方面的消息可以提供。
路透引述三名知情人士表示，大陸的團隊是在上周四奉派前往北韓為金正恩提供建議，不過尚不清楚這對金正恩的身體狀況意味著什麼。
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