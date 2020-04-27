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日本人迴避ATM 擔憂現金留有病毒

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
不少日本民眾擔心現金表面上可能有新冠病毒，連ATM的使用頻率都因而下滑。 路透
不少日本民眾擔心現金表面上可能有新冠病毒，連ATM的使用頻率都因而下滑。 路透

白花花的鈔票理論上人人愛，但在新冠肺炎疫情蔓延之際，日本消費者開始避免接觸現金，連ATM也讓人避之唯恐不及。

日經新聞報導，截至4月中旬，東京自動櫃員機（ATM）提領現金的次數比一個月前銳減60%。儘管日本頒布的緊急狀態令使民眾待在家是原因之一，但他們似乎也試圖迴避透過紙鈔染疫的風險。

日經新聞訪調三菱日聯、三井住友等大型銀行，發現他們位於主要地區的ATM使用率，提款次數都大減約60%。瑞穗銀行也出現類似的現象。

根據國際清算銀行（BIS）的數據，截至3月中旬，英國ATM的使用次數也減少20%。

日本銀行業者近來不斷收到客戶的要求和探詢，像是要求ATM的舊鈔換成新鈔，並想得知ATM的螢幕是否有消毒過。

美國國家衛生院（NIH）研究顯示，新冠病毒在某些類型的紙張表面上最多可存活24小時，比在空氣中多3小時。

日本 新冠肺炎 疫情

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