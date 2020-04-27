日本央行為何加碼寬鬆無限量購債？日媒分析直指這原因

日本央行27日決定加碼寬鬆措施，取消國債購買上限。根據共同社分析，日本央行這樣做，源自於對新冠肺炎疫情長期化的危機感，並認為若企業破產和失業者驟增，日本經濟要在疫情過後實現V形復甦將很困難，因此加大公司債與商業票據（CP）購買力道來支撐資金周轉。

自緊急事態宣言發布後，日本經濟活動進一步萎縮，餐飲百貨跟航空業者營收暴減，建築業第一線的停工動向也在擴大。

分析還指出，對日本央行而言，除了要支撐經濟外，還得注意維持自身信用，因為在經濟形勢惡化時購買公司債，恐面臨企業破產而蒙受損失的風險。