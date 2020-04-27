船上接到隔離令 印度漁民處境窘迫

印度防疫全國封鎖，漁民因而被政府限制待在環境髒亂的漁船上，處境堪憂！印度政府自3月底因防疫原因全面封城。印度許多漁民在工作時忽然遭逢封鎖，無法回到家鄉只能待在漁船上，漁船沒有乾淨的飲用水、生活物資，讓他們生活受到嚴重威脅。他們希望政府能解除封鎖，讓他們回家。

漁民來不及返鄉

根據《印度財經日報》報導，印度目前累積新冠肺炎27892例確診、881人死亡。總理莫迪在3月24日宣布全國封城，所有民眾非必要不能外出，警察也上街將民眾趕回家。目前封城規劃到5月3日，不過印度內閣許多官員都建議莫迪，封鎖要再延長2個禮拜。

但是許多窮人、低收入戶在隔離期間無法出門工作，因此生計也受到影響。而印度的漁民也是封鎖令的嚴重受害者，許多漁民都住在印度內陸省分，封鎖令頒布的當下都還在工作，根本來不及返鄉。印度政府則要他們待在工作的上漁船隔離，但是船上生活條件簡陋，沒有足夠食物與乾淨水，他們生活陷入困頓。

政府差別待遇

《半島電視台》提到，印度漁民工會代表拉曼很擔心，漁民暴露在這樣的環境，加上同艘船常常是10幾個漁民擠在狹小的船艙，很容易成為新冠肺炎的防疫破口。他們也不滿當地政府願意送教教的朝聖者回家，卻不願意送漁民回家的差別待遇。

因此他們希望政府能儘速讓他們回家。印度政府近日也開始擔心封鎖對民眾的影響，因此宣布一些小商店可以營業，並讓一些疫情影響比較小的地方放寬封鎖，恢復少許經濟動能。

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