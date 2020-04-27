拒冒疫情出現第二波高峰風險！強生：現在解封為時過早
英相強生27日說，現在要鬆綁英國的封鎖措施還為時太早，因為疫情若發生第二波高峰將會是場災難。在因病請假三周後，今天是他恢復上班的第一天。
他站在唐寧街10號前向記者表示，他不會「拋棄英國人民的犧牲」，過早鬆綁封鎖限制。「我知道這很艱難，我想讓經濟盡快動起來，但我拒絕浪費英國人民的犧牲，並冒著疫情出現第2波高峰的風險。」
強生並指出，目前還無法說明要如何改變封鎖政策，或是多快就能執行，但稱將在未來幾天做出更多說明。
他還表示，鬆綁封鎖的決定過程將盡可能透明，並希望盡可能讓反對黨參與討論。
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