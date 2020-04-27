談日本政府防疫政策 專家批：臨時抱佛腳

日本共同社近日採訪了曾任內閣官房國家戰略室高級政策調查員的千葉商科大學副教授田中信一郎，分享他對日本政府新冠肺炎防疫政策的看法。

田中信一郎認為，自疫情爆發以來，仍不知道政府最重視人命還是疫情對經濟的影響，因此，在優先順序不明確的狀況下顧此失彼。若政府最重視管控疫情，就應以內閣官房長官菅義偉為司令，以內閣之力應對。然而，最初被推到前線的卻是厚勞大臣加藤勝信。政府將新冠肺炎和流感一視同仁，是造成錯誤的開始。

田中也說，政府為了不讓疫情影響東京奧運等活動，在危機處理上也慢了好幾拍。此外，日本政府也過度輕視大陸疫情蔓延狀況。政府一開始就應該制定好周全的應對備案，發布緊急事態宣言才被迫處理停業補償和國民生活費不足的問題，根本是臨時抱佛腳。

田中建議，日本政府應以人命為最優先，發佈對設施使用限制等的「要求和指示」，接下來的兩三周將是關鍵。