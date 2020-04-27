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新冠肺炎疫情擴大 日本29日起禁俄羅斯等14國公民入境
受新冠肺炎疫情擴大影響，日本27日宣布將俄羅斯、祕魯與烏克蘭等14國新增至拒絕入境國家名單中，此措施將自29日零時起生效。此外，原本截至4月底的暫停向外國人發放的簽證效力措施也將延長一個月至5月底。
共同社報導，在首相官邸召開的新冠病毒感染症對策總部會議上，日相安倍晉三表示，基於《出入境管理及難民認定法》，新增俄國等14個國家為拒絕入境對象。
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