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板門店宣言兩周年！文在寅：是兩韓最迫切合作課題
韓聯社報導，南韓總統文在寅27日在《板門店宣言》發表2週年之際表示，新冠疫情危機可能是推動兩韓合作的新機遇，這是當前最迫切的合作課題。
文在寅在主持召開首席秘書與輔佐官會議時說：「未能加速落實板門店宣言並非是我們缺乏意志，而是因為沒能跨過實際存在的國際制約。基於我與朝鮮國務委員會委員長金正恩間的互信及對和平的堅定意志，將開啟和平經濟的嶄新未來。」
金正恩3月4日曾親筆致函文在寅，文在寅亦隨即在當天致送表示感謝的回函，有觀點據此推測，南北韓有可能攜手抗疫。
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