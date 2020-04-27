南韓統一部長掛保證 有關金正恩的健康傳言不實

紐約時報報導，南韓統一部部長金煉鐵在26日的一場閉門論壇上表示，南韓政府可以有信心地說，最近有關北韓領導人金正恩命危的傳言沒有根據。

在27日播出的電視畫面中，金煉鐵說：「我們的政府有足夠的情報蒐集能力，可以有信心地說，朝鮮沒有異常動靜。」

紐時指出，這是迄今南韓政府對金正恩的健康傳言最明確的反駁。最近有關金正恩在心臟手術後命危的傳言滿天飛，有消息說他已「腦死」或「變成為植物人」。

金煉鐵將此種現象稱之為「假訊息傳染病」（infodemic），這是在新冠肺炎疫情爆發後出現的新名詞。

金煉鐵也駁斥由脫北者經營的媒體「Daily NK」最早的報導，該報導稱金正恩在11日主持完勞動黨政治局會議後即前往香山郡一間金氏家族專用的醫院香山治療所接受心血管手術。

金煉鐵說，金正恩沒有去香山，而且香山治療所是一間普通診所，不可能進行大手術。

南韓總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁也表示：「南韓政府立場堅定，金正恩好端端活著。他從4月13日以來一直待在元山地區。目前為止沒察覺任何可疑活動。」