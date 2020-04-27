義國釋囚防感染 黑手黨老大因疫得福

為防牢內群聚感染，黑手黨老大出獄隔離！義大利新冠疫情嚴重，為了避免病毒在監獄裡擴散，當局日前宣布，刑期在18個月以下的囚犯可轉為居家監禁，好幾位黑手黨老大就這樣被釋放出獄。雖然回家後不能外出，但他們原本被監禁在特別牢房，現在有機會和幫派重新取得聯絡。

人權考量法外開恩

根據《CNN》報導，依照新冠病毒特別條例，幾名義大利黑手黨老大已被釋放出獄，包括《西西里島黑手黨》（Cosa Nostra）巨頭佛蘭切斯科•博努拉，《光榮會》（Ndrangheta）要員文琴佐•伊安納佐，以及卡薩萊西家族（Casalesi clan）的狠角色帕斯瓜歐•扎加里亞，目前都從監獄移出，暫時轉為居家隔離監禁。

根據《福斯新聞》報導，卡薩萊西家族的老大唐•米歇爾（Don Michele）的60歲哥哥扎加里亞於25日獲准從薩丁尼亞島返回義大利本島。據醫生稱，扎加里亞患有癌症，他在監獄期間無法適當治療，法官特別提到，薩薩里最近的醫院被改建為新冠治療中心，無法提供扎加里亞所需的治療。此外，扎加里亞的癌症也使他更容易受到感染。

打擊犯罪聲浪不減

「這3人原本被關在特別牢房裡。」義大利反黑手黨特偵組檢察官卡菲耶羅•德•拉霍表示，特別牢房可以避免他們和監獄外的人接觸，進而遙控黑手黨的行動，「但如今3人都回家了，代表之前的措施不會再起作用了。」拉霍遺憾地說。

「這太瘋狂了！」義大利反對黨萊加（Lega）的領袖馬特奧•薩爾維尼說「這缺乏對人、對地方法官、對新聞記者、對警察以及對黑手黨受害者的尊重。」司法部長艾爾方索•博納菲德說，釋放囚犯的決定是由地方法官以「自治和獨立的方式」做出的。根據司法部數據，自2月29日以來義大利的囚犯總數減少了6,500人。

但當局正在考慮一項提議，讓黑手黨滲透收購的企業無法獲得紓困信貸。

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