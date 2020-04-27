葉門南方勢力宣布自治 政府：將招來「災難後果」
葉門分離分子「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council, STC）26日宣布在控制區成立自治政府，國際認可且有沙烏地阿拉伯撐腰的葉門政府表示，分離分子此舉將對去年11月雙方達成的和平協議帶來「災難性的重大影響」。
根據去年在沙國利雅德達成的結束權力鬥爭協議，南方過渡委員會應加入國家新成立的內閣，部隊則全員接受葉門政府列管。不過，獲得阿聯支持的該組織今晨發布聲明說：「南方過渡委員會宣布自2020年4月25日週六起，在南部成立自治政府。」
聲明還說，亞丁市與南部所有省分也都進入緊急狀態治理。路透報導，目擊者表示，看到南方過渡委員會的武裝部隊重兵部署亞丁。
葉門政府2014年被伊朗支持的叛軍「青年運動」（Houthi）逐出首都沙那（Sanna）後，總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）即以亞丁作為臨時首都。
葉門外交部長哈德拉米（Mohammed Al-Hadhrami）在外交部推特貼出聲明說：「意欲建立南部政府的所謂過渡委員會做此宣布，是在恢復武裝叛亂，告訴外界他們拒絕接受且完全退出利雅德協議。」並表示此宣告會帶來危險且災難性的重大影響，過渡委員會必須負責。
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