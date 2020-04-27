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疫情威脅人民安全 歐美反思國防開支

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國的軍費開支是全球第一大，它也擁有精良的士兵與先進的武器，但是這些都無助於它們抵抗像新冠肺炎這種生物性的危機。不論是美國陸軍或海軍都受到COVID-19疫情影響，例如承載近5000名士兵的羅斯福號航空母艦上，至今就至少有800人確診。

華府自由派智庫卡托研究思所（Cato Institute）的國防與外交政策研究副主任普雷布爾（Christopher Preble）說，隨著美國疫情擴大，許多州份的醫療系統不勝負荷，人們才開始意識到應該要投資更多資源在醫療保險方面。但他也告訴德國之聲，他相信疫情過去之後，人們的態度又會回到以前。

俄羅斯軍事分析家格爾茨（Alexander Golz）認為，俄羅斯沒有用正確的方式來對抗疫情: 「軍官備戰的方式都還是對抗傳統的戰爭。」

他表示，俄羅斯總統普京在疫情進入國內時，與軍事及工業部門的代表們會面。「人們原本預期他會宣布擴大生產口罩、藥品來對抗疫情、穩定經濟，但是普京關心的卻是武器的制造和出口不會受到影響。」

更廣義的「國家安全」

美國總統特朗普的潛在競爭對手拜登宣布，如果他當選美國總統，將會設立一個內閣職位，專門應對疾病與氣候變遷。

康涅狄格州民主黨聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）告訴德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund），美國必須重新定義何謂國家安全，並且將疾病、氣候變遷、環境破壞納入「嚴重安全威脅」的考慮範圍。他在該基金會的Podcast單元節目上說，他支持按照優先順序分配國防預算，「因為除了國防部以外，政府還有其他部門保護國民的安全」。

波恩大學的國防與政策研究教授施利（Ulrich Schlie）說: 「我們現在經歷的危機是一個轉捩點，它對於我們對安全政策的理解也十分重要。」曾經在德國國防部擔任多年戰略主管的施利告訴德國之聲，現在是時候跳脫傳統軍隊部署與軍事支出的思維，應采用「更廣義的國家安全」定義。

施利認為，國家在為傳統戰爭編制國防預算時，也應該要考量更多樣態的安全威脅，包括疾病、移民問題等。他呼籲歐盟各國在遭遇這些安全時更緊密合作。

然而，施利卻不建議為了騰出預算應對新形態的國防危機，而降低傳統軍費開支。他說：「要凸顯某一件事情的重要性，不應該藉由降低另一件事情的重要性來達到。」他強調北約應該要維持合作，在遭遇到疫情等非軍事的威脅時，大西洋兩邊的組織都應該要提高整體預算來應對危機。

本文章由德國之聲授權提供】

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