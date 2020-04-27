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「條件式解禁」？ 疫情當前，現在能解除封鎖嗎？

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降低群聚感染 各國紛釋放囚犯

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合26日電

新冠肺炎疫情日益劇增，死亡人數也不斷向上攀升，全民嚴格遵守社交距離政策；然而，在監獄要維持社交距離幾乎是不可能的事，囚室漸漸成為病毒的溫床，因此各國政府被迫釋放數千名囚犯，避免囚禁空間太過狹窄，造成群聚感染。

由於各國疫情情勢嚴重，在監獄的囚犯也相繼發生群聚感染，該問題也不僅僅發生在美國；聯合國專家、世界衛生組織(WHO)及其他維權團體皆高度呼籲各國政府減少，或釋放一定比率的囚犯。

智利的前總統、聯合國人權事務高級專員巴舍萊(Michelle Bachelet)表示：「在我的國家，拘留所都已經爆滿，在某些地方感染風險非常高，如果我們繼續忽略，勢必造成更大規模的災難性感染。」

根據世界監獄律師組織(World Prison Brief)的資料數庫據顯示，全國至少有125個國家，監獄系統所容納的囚犯是超過原本設定的人數；其中20個國家，監獄的人數遠超過原先設計容納人數的兩倍。

巴西是目前全世界監獄超載容量最高的國家，巴西第一大城聖保羅市的囚犯人權運動(Jail Movement)之母，安德莉娜‧費瑞亞(Andrelina Amelia Ferreira)表示，近日她收到許多信件，來自傷心欲絕的家屬向她訴苦，因為他們的摯愛的人被關起來。

其中一名妻子收到丈夫的來信透露，目前自己正在發高燒，而且監獄內也無法提供足夠的食物，丈夫向妻子寫到：「我很害怕我就這麼死在監獄裡。」

監獄 社交距離 疫情

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